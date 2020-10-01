لتنحيف البطن والخاصرتين جرّبي وصفة قشر الرمان!

ويحتاج هذا إلى كوب من الماء، ملعقة طعام من قشر الرمان المجفّف والمطحون، ملعقة طعام من الزنجبيل المطحون، القليل من الشاي الأخضر المجفّف.

يوضع الماء على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه الشاي الاخضر وقشر الرمان والزنجبيل. يُترك الخليط على نار هادئة لمدة 3 إلى 4 دقائق، ثم يُرفع عنها وتُصفّى الخلاصة، وتضاف إليها بضع أوراق من النعناع.



وللاستفادة من الوصفة، من الضروري الحرص على تناول المشروب في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وقبل موعد الفطور. فهذا يساعد على التخلص من الدهون الضارة، وخصوصاً تلك التي تتجمع في مناطق البطن والخاصرتين. لكن يجب التنبّه إلى أهمية استشارة الاختصاصيين قبل تطبيق أي وصفة وإن كانت طبيعية منعاً لحدوث أي أعراض جانبية.