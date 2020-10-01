اليمن يعلن مقتل قيادي حوثي خلال معارك في الحديدة

أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل عدد من مسلحي الحوثيين بينهم قيادي ميداني، خلال معارك في محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وأصدر الجيش بيانا، جاء فيه أن "قواته تصدت لهجوم نفذه مسلحو مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مواقعها في منطقة الجلبية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأشار إلى أن القوات المشتركة "نقلت ثلاثة قتلى من عناصر الحوثيين بينهم قيادي ميداني، فيما لا تزال بقية الجثامين منتشرة في خطوط النار".

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وأضافت "تتوالى الخسائر البشرية والمادية لمليشيات الحوثي جراء اختراقها الهدنة الأممية في الحديدة على أيدي القوات المشتركة دون أن تحقق أي تقدم يذكر".

وفي وقت سابق، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين، إيران للكفّ عن دعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة لاستهداف اليمنيين ودول الجوار.

وقال المسؤول اليمني خلال مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، "إنّ استمرار إيران بدعم مليشيا الحوثي يسهم في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب شجاع الدين عن قلق اليمن البالغ مما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران في انتهاكها خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015م، داعيا إيران إلى وقف الخطوات التصعيدية وتخفيف حدّة التوتّر، والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.