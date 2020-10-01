رئيس الموساد يلتقي بكبار المسؤولين الأمنيين في البحرين المزيد

بحث رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، الخميس، مع مسؤولين أمنيين بالبحرين، آفاق التعاون بين البلدين.



جاء ذلك خلال زيارة كوهين للعاصمة البحرينية (المنامة)، والتي بدأها الأربعاء حيث كان في استقباله الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وتناول الجانبان، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين البحرين وإسرائيل.

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وأكد المجتمعون على الدور الذي ستساهم فيه معاهدة السلام بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط، وفتح آفاق التعاون بين إسرائيل والبحرين.

وفي يوم تاريخي، احتضن البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، توقيع الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

وشهد حفل التوقيع مشاركة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن الجانب الإماراتي، ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن الجانب البحريني، كما مثّل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.