سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020.. مفاجأة للجنيه بقناة السويس

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، لدى معظم البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا في البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

ورغم ثبات الدولار في معظم البنوك، قرر بنك قناة السويس رفع قيمة العملة الخضراء قرشا واحدا مقارنة بسعر الأمس.

ووفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار الدولار في 23 بنكا عاملا في مصر، يشهد السوق حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالي للدولار.

وسجل الدولار 3 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك، بفارق قرشين فقط بين أعلى وأقل سعر.

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار في 19 بنكا من أصل 23 بنك شملها المسح، ما يؤشر إلى حالة الاستقرار في السوق.

ويأتي ذلك وسط أخبار متلاحقة على مدار الأيام الماضية تعبر عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.

وبالأمس، وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة حوافز لدعم القطاع السياحي، الذي يعد مصدرا هاما للعملة الأجنبية في البلاد.

وشملت تلك الحوافز مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل، واستمرار إعفاء السائحين الوافدين إلى بعض المدن السياحية من سداد رسوم التأشيرة.

وأمس الأول، باعت مصر أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

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وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار.

وبيعت السندات لأجل خمس سنوات، وجرى تسويقها في البداية بعائد 5.75% قبل أن يخفض إلى 5.25%.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، وهو السعر نفسه في بنكي مصر، والإسكندرية.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار لدى 19 بنكا، هي التنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، والأهلي الكويتي- مصر.

كما تكرر السعر نفسه على شاشات بنوك المصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، وعودة، والأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وبلوم مصر، ومصر إيران للتنمية، والمشرق، والبركة، وساييب، والاستثمار العربي وقناة السويس.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر صرف لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو 18.34 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، كما سجل الإسترليني 20.10 جنيه للشراء و20.33 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 48.85 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.