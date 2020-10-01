شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد بمناسبة تأسيس مطار دبي الدولي: لا يوجد حلم مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، مقطع فيديو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة أتمام "مطار دبي الدولي" 60 عاماً منذ تأسيسه وبدء تشغيله في الثلاثين من سبتمبر 1960.



وقال: "كنت في العاشرة من عمري عندما وقفت لأول مرة في مطار هيثرو بلندن مذهولاً من حجمه ومن عدد الطائرات والبشر في المطار ... وقبل عدة سنوات ظهرت الصحف البريطانية بعنوان عريض "مطار دبي يتخطى مطار هيثرو" .. تعلمت بأنه لا يوجد حلم مستحيل .."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد بمناسبة تأسيس مطار دبي الدولي: لا يوجد حلم مستحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.