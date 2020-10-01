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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تسجل 91 ألف فحص كورونا و1179 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 91,234 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 95,348 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 421 حالة.
وأكدت شفاء 1179 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 84,903.
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