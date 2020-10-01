وزيرة التضامن الاجتماعي تشكل فريقا إعلاميا برئاسة شادي عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تكليف الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام شادي عبدالله زلطة بتولي منصب المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن وزيرة التضامن الاجتماعي قررت تشكيل فريق إعلامي للوزارة برئاسة الصحفي شادى عبد الله ويضم كل من الإعلامية شيرين فتحي مسئول الإعلام المرئي والمسموع للوزارة والكاتب الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم محمد عبد المنعم مسئول الإعلام المقروء " الورقي والالكتروني ".

وأضافت أن الفريق سيعمل بالتنسيق مع فريق الإدارة العامة للإعلام بالوزارة بقيادة مها إسماعيل، وفريق التصوير ، والإعلام الاجتماعي ، وذلك في إطار جهود مستمرة لإعلاء القضايا التي تقوم الوزارة على العمل بها ، وتأكيداً لسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى لجميع الفئات الأولى بالرعاية.

ووجهت نيفين القباج الفريق الإعلامي للوزارة بضرورة تسهيل أداء الإعلاميين والصحفيين من خلال حصولهم على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، خاصة أن الإعلام يعد شريكا أساسيا في كل أنشطة وبرامج الوزارة، ويلعب دورا كبيرا في إظهار كافة الحقائق للمواطنين.