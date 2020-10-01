انتشال جثة شخص مجهول الهوية من نهر النيل في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
تمكن عدد من أهالي قرية السنانية، من انتشال جثمان شخص كان طافيا في مياه نهر النيل بالقرب من مقر نادي دمياط الرياضي، اليوم الخميس، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.
وكشفت التحريات أن الجثمان لشخص مجهول الهوية، يشتبه في أنه في العقد الخامس من العمر، بينما أكد شهود عيان، أن الجثمان كان طافيًا في المياه، وأن المنطقة شهدت حوادث غرق مماثلة بسبب شدة التيار.
يأتي ذلك بعد ساعات من غرق شاب، من مدينة المحلة، وجرى انتشال جثمانه من شاطئ شارع ١٠١ في مدينة رأس البر، في الوقت الذي حذرت فيه الوحدة المحلية من نزول الشواطئ لعدم وجود فرق إنقاذ.
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