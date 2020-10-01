النشرة المرورية.. كثافات أعلى الدائري والمحور وزحام بكورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كاثافت مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الخميس.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي حتى البساتين والمتجه من مؤسسة الزكاة اتجاه المرج.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من كوبري التونسي للطريق الدائري والقادم من طريق السويس وصولا إلى شارع مكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري والعكس.

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صلاح سالم من كوبري أكتوبر لكوبري الفردوس يشهد زحاما مروريا، والأمر نفسه للمتجه من كوبري أكتوبر لشارع الطيران.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، إذ سجل زحاما قبل الطريق الدائري اتجاه ميدان لبنان ومن كوبري 15 مايو للدائري.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من الأوتوستراد لرمسيس ومن المهندسين لرمسيس.