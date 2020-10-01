رئيس الجزائر يجري محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):

ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أجرى محادثات اليوم الخميس مع وزير الدفاع الأمريكي مارك طوماس إسبر، الذي يقوم بجولة في المنطقة.

ويرجح أن تكون المحادثات قد تناولت قضايا تتعلق بتسوية الأزمة في ليبيا، والوضع في منطقة الساحل، فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف البيان أن هذا اللقاء تم بحضور الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري إلى جانب الوفد المرافق للوزير الأمريكي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر.