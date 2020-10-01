العراق: القبض على 3 مطلوبين بتُهم الإرهاب في بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، تنفيذ عملية استباقية أسفرت عن تفكيك عبوتين معدتين للتفجير والقبض على 3 مطلوبين بتهم الإرهاب.
الغانمي قامت قوة مشتركة من تشكيلات القيادة والأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية معززة بقوات مكافحة المتفجرات، بتنفيذ عملية استباقية تضمنت مسحًا ميدانيًا لجميع محاور وطرق مسير زوار أربعينية الإمام الحسين والمناطق المحيطة ومتابعة المطلوبين ضمن قاطع ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة.
وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان
وأوضحت أن العملية أسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير والقبض على 3 مطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)، لافتة إلى أن تلك العمليات مستمرة وتنفذ في عموم قواطع المسؤولية بالتزامن مع تطبيق خطة الزيارة الأربعينية؛ لتعزيز استقرار المحافظة وتهيئة أجواء آمنة لإحياء مراسيمها.
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