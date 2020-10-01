أعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا، أن بلاده سوف تستأنف رحلاتِها الجوية الدولية إلى 7 دول في قارة أمريكا الجنوبية بدءاً من 5 أكتوبر الجاري.
اليوم /الخميس/ عن وسائل إعلام رسمية في بيرو قولها: إن الحكومة في ليما وافقت على استئناف الرحلات الجوية التي لا تتخطى مدتها 4 ساعات، وهي إلى الإكوادور، بوليفيا، كولومبيا، بنما، باراجواي، أوروجواي، وتشيلي.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية
وكانت بيرو قد أغلقت حدودها في مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد إعلان حالة الطواريء.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في بيرو تخطى 800 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرو تُعلن استئناف الرحلات الجوية الدولية إلى 7 دول أكتوبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.