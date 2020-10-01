بيرو تُعلن استئناف الرحلات الجوية الدولية إلى 7 دول أكتوبر الجاري

أعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا، أن بلاده سوف تستأنف رحلاتِها الجوية الدولية إلى 7 دول في قارة أمريكا الجنوبية بدءاً من 5 أكتوبر الجاري.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية

اليوم /الخميس/ عن وسائل إعلام رسمية في بيرو قولها: إن الحكومة في ليما وافقت على استئناف الرحلات الجوية التي لا تتخطى مدتها 4 ساعات، وهي إلى الإكوادور، بوليفيا، كولومبيا، بنما، باراجواي، أوروجواي، وتشيلي.



وكانت بيرو قد أغلقت حدودها في مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد إعلان حالة الطواريء.



يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في بيرو تخطى 800 ألف شخص.

