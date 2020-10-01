رفع عدد من المحامين الأميركيين البارزين في مجال حقوق الإنسان قضية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي يقولون إنه أسكتهم وأوقف عملهم في السعي لتحقيق العدالة نيابة عن ضحايا جرائم الحرب في جميع أنحاء العالم.
نتيجة للأمر الصادر في يونيو الماضي والذي يهدد "بعواقب وخيمة" لأي شخص يقدم الدعم لعمل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يقول المحامون إنهم اضطروا إلى إلغاء خطبهم وإنهاء البحث والتوقف عن كتابة المقالات التي يتناولون فيها المحكمة الجنائية الدولية – وتقديم المساعدة لضحايا الجرائم، وفق صحيفة "جارديان" البريطانية.
الدستوري في حرية التعبير.
وقد كان الأثر وفقًا للمدعين انتهاكًا غير مسبوقاً لحقهم
قالت ديان ماري أمان، أستاذة القانون الدولي في جامعة جورجيا وأحد المدعين: "كانت هذه التصرفات ضربة قاضية تهدف إلى إسكات للأنشطة التي كانت حقًا جزءا كبيرا من حياتي".
وأضافت إن الأمر الذي أصدره ترامب كان خيانة للتقاليد الأمريكية الساعية للقيادة العالمية لحقوق الإنسان، ولعب دور قيادي في إدارة المحكمة الجنائية الدولية.
ومضت قائلة: "من المحزن جدًا أن أعتقد أن البلد الذي ولدت فيه.. يمنعني من القيام بهذا العمل".
للقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي وإجبارهم على أن يصبحوا جنودًا في عمر الأطفال حيث يتم الاتجار بهم".
وقالت: "أعمل لصالح الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، الذين يتعرضون
أضافت: "منذ تعيين المدعية العامة (للمحكمة الجنائية الدولية)، امتنعت عن تقديم أي نصيحة لها. لقد انسحبت من المبادرات التي التزمت بها بالفعل، خوفًا من أن المناقشة لعمل المحكمة الجنائية الدولية قد تفسر على أنها تنتهك نظام العقوبات. لقد امتنعت عن إشراك مساعدي في أبحاث لمساعدتي في العمل خوفًا من كشفهم بطريقة ما".
وتم رفع الدعوى صباح أمس الأربعاء في محكمة اتحادية في نيويورك من قبل أستاذة القانون الدولي وثلاثة أساتذة قانون آخرين في الولايات المتحدة، يعملون جميعًا بصفتهم الخاصة. تعد الدعوى موجهة ضد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين والمدعي العام ويليام بار ومدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي وإداراتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محامو حقوق الإنسان يُقاضون إدارة ترامب بتهمة السعي لـ"إسكاتهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.