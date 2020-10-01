النمسا تُطلق برنامجًا للمُراجعات الفكرية للتطرف الديني

أطلق وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، برنامجا جديدا بالتعاون مع المجتمع المدني؛ لتسهيل اجتثاث التطرف من البلاد.



وقال نيهمر- في تصريحات اليوم /الخميس/- إن البرنامج يشجع على المراجعات الفكرية لترك الأيديولوجية المتطرفة طوعًا، مضيفا أن السلطات الأمنية دخلت في تعاون فعال مع المجتمع المدني؛ لمنع التطرف والقضاء على الجرائم ذات الدوافع الأيديولوجية أو الدينية، ونبذ التوجهات والأفكار المتطرفة.



وشدد على ضرورة إبعاد الأشخاص المتطرفين عن الإيديولوجيات الراديكالية المدمرة، وتسهيل إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص، وإعادة دمجهم فى المجتمع، وبالتالي تقليل خطرهم على أمن المجتمع، موضحا أن المجموعات المستهدفة لا تشمل فقط أولئك الذين ارتكبوا بالفعل جرائم جنائية بعد إطلاق سراحهم من السجون، ولكن أيضًا أولئك الذين يريدون الابتعاد عن الأيديولوجيات المتطرفة طواعية.

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وأشار إلى أن المشروع يتم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويضم بالإضافة إلى النمسا كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسلوفاكيا.



ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة النمساوية لشئون الاندماج والمرأة سوزانا راب- في تصريح اليوم - إنها تواصل إعداد الدراسات عن التطرف الديني والجماعات ذات الأجندة السياسية، محذرة من خطر انتشار التطرف في النمسا.



وأضافت "في النمسا علينا أن نتحرك باستمرار ضد جميع أشكال التطرف والراديكالية ومهمتنا هي إزالة التربة الخصبة لتنامي العنف أو أي شكل من أشكال الإرهاب".