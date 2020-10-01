وزيرا خارجية فلسطين وفنلندا يبحثان تطورات الأوضاع في الأرض المُحتلة

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو اليوم الخميس، آخر تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانتشار فيروس (كورونا) المستجد.
ردود الفعل الدولية، مؤكدا سعي القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات حال التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا بالانتخابات البرلمانية وتليها رئاسية.
واستعرض الوزير الفلسطيني، خلال اللقاء الذي جرى عبر (الفيديو كونفرنس) وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- خطة الضم الإسرائيلية المتدحرجة، التي تتم على أرض دولة فلسطين، دون إعلان رسمي لتجنب
آخره لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ودعا إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة، مثمناً دعمها الذي تقدمه لفلسطين، وكان
بدوره، أكد هافيستو موقف بلاده الثابت والقائم على احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، واحترام القانون الدولي، والوقوف ضد أي انتهاك يمس بالأعراف والقوانين الدولية، وعلى استمرار بلاده بتقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية، وزيادة الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وأشاد بالعلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا، مؤكدا اهتمام بلاده والاتحاد الأوروبي عموما بالعملية الانتخابية المتوقعة في فلسطين، واستعدادهم لتقديم كل الدعم المطلوب لإنجاحها.
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