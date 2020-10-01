أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن التوصل إلى "اتفاق إطاري" بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المفاوضات نحو ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برعاية من الأمم المتحدة فيالمقر التابع لها بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.
العماد جوزاف عون، والقائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "بري" ظهر اليوم بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش اللبناني
وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أن قيادة الجيش اللبناني ستتولى ملف التفاوض لترسيم الحدود، برعاية من رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة المرتقبة عقب تشكيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان اللبناني يُعلن "اتفاقًا إطاريًا" للتفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.