دمشق: سنظل على موقفنا الثابت ضد إسرائيل

أعلنت دمشق عن وقوفها ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي، وأنها ستظل على موقفها الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأضاف المصدر، حسب ما نقلت عنه وكالة سانا الحكومية، أن سوريا "تشدد أنهاكانت وستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن مثل هذه الاتفاقيات تضر بالقضايا العربية عمومًا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وأوضح المصدر أن بلاده "التزمت وعلى مدى عقود من الصراع العربي الإسرائيلي،منهجًا مبدئيًا وثابتًا، يقوم على رفض أية محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، وتكريس سياسات الأمر الواقع" وأشار إلى أن "الشعب السوري قدم في سبيل ذلك ـ وما يزال ـ الدماء والتضحيات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة".
وختم المصدر أن "التجارب السابقة أثبتت أن التطبيع والتوقيع على معاهدات واتفاقيات مع هذا العدو لم يزده إلا صلافة وتعنتا، ولم يزد العرب إلا ضعفًا وتشرذمًا".
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