كورونا يجتاح إيران بـ 461 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 461044، منهم 4121 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 211 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 26380"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأشار بيان الصحة، اليوم، الخميس، إلى تسجيل 3825 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 3582 إصابة سجلتها أمس الأربعاء.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 383368، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى

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اليوم إلى 4043130 تحليلا.

ولفت البيان إلى أن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : كردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.