وتركز حزمة المشاريع الحوارية 2020 في المنطقة العربية على تعزيز ثقافة الحوار والمواطنة والعيش المشترك في المنطقة، وذلك عبر دعم العمل المشترك على مشاريع متنوعة تتمحور في تعزيز دور الحوار بين أتباع الأديان لمواجهة جائحة كوفيد-19، ومكافحة خطاب الكراهية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمواطنة المشتركة والتربية الحاضنة للتنوع الديني والثقافي.
ويستهدف البرنامج هذا العام المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الفاعلين في المجتمع، وبالتحديد 44 منظمة مجتمع مدني و22 مؤسسة دينية وعددا من مراكز الإعلام والمؤسسات الأكاديمية العربية.
وأكّد الأمين العام لمركز الحوار العالمي فيصل بن معمر، أن هذه المشاريع ذات أهمية كبرى، وكل منها على حدة يخدم مجتمعه المحلي ويغطيه، مشددا على سعي المركز لتمكين الأفراد والمؤسسات الدينية والمجتمعية من تطبيق المهارات الحوارية التي يقدمها لهم خلال التدريبات وورش العمل والدروس عبر الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك عبدالله للحوار يدعم 60 مشروعا في 15 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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