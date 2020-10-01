مركز الملك عبدالله للحوار يدعم 60 مشروعا في 15 دولة

أعلن مركز الحوار العالمي عزمه إطلاق ودعم حزمة من المشاريع الحوارية، تتمثل في 60 مشروعا حواريا في 15 دولة عربية، وذلك في إطار برنامج مشاريعه للحوار عام 2020 بالتعاون مع (منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي)، التي أطلقها المركز عام 2018، لتشكِّل منظومة استثنائية وفريدة لمسيرة الحوار بين أتباع الأديان في المنطقة العربية، كحاضنة ومظلة جامعة لعدد كبير من الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية العربية للعمل معا ضمن إطار جامع ومشترك لترسيخ التعايش السلمي والمواطنة المشتركة.

وتركز حزمة المشاريع الحوارية 2020 في المنطقة العربية على تعزيز ثقافة الحوار والمواطنة والعيش المشترك في المنطقة، وذلك عبر دعم العمل المشترك على مشاريع متنوعة تتمحور في تعزيز دور الحوار بين أتباع الأديان لمواجهة جائحة كوفيد-19، ومكافحة خطاب الكراهية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمواطنة المشتركة والتربية الحاضنة للتنوع الديني والثقافي.

ويستهدف البرنامج هذا العام المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الفاعلين في المجتمع، وبالتحديد 44 منظمة مجتمع مدني و22 مؤسسة دينية وعددا من مراكز الإعلام والمؤسسات الأكاديمية العربية.

وأكّد الأمين العام لمركز الحوار العالمي فيصل بن معمر، أن هذه المشاريع ذات أهمية كبرى، وكل منها على حدة يخدم مجتمعه المحلي ويغطيه، مشددا على سعي المركز لتمكين الأفراد والمؤسسات الدينية والمجتمعية من تطبيق المهارات الحوارية التي يقدمها لهم خلال التدريبات وورش العمل والدروس عبر الإنترنت.