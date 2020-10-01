الجيش الليبي يرصد طائرات عسكرية تركية تنقل مرتزقة من مصراتة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:16 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلن الجيش الليبي، الخميس ، عن رصد طائرات شحن عسكرية تركية تغادران مدينة مصراتة .

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن مغادرة طائرتي شحن تركيتين مصراتة، فيما هبطت طائرة ثالثة بقاعدة الوطية الجوية.

وقال المحجوب،، في تصريح إعلامية، إن الجيش الليبي رصد نقل قدرات عسكرية تركية من ليبيا، ما بين معدات وأفراد، مرجحًا أنها تتجه إلى جبهة أذربيجان.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون آخرون أفادوا بأن تركيا نقلت عناصر تابعة لفصائل المعارضة المسلحة السورية إلى أراضي أذربيجان على خلفية التصعيد العسكري مع أرمينيا.

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وقال المرصد إن “دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك”.

وأوضح المرصد أن هذه الدفعة “وصلت الأراضي التركية قبل أيام قادمة من منطقة عفرين شمال غربي حلب.. دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى أذربيجان، في إطار الإصرار التركي على تحويل المقاتلين السوريين الموالين لها إلى مرتزقة”.

وتداول ناشطون أرمن مقطع فيديو يوثق حركة مكثفة لمسلحين يرددون هتافات باللغة العربية على متن عربات قيل إنها تتجه إلى جبهات القتال في صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمينية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن سفير أرمينيا لدى موسكو قوله إن “تركيا أرسلت حوالي 4000 مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان وإنهم يشاركون في القتال”.