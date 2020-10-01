الحديدة.. مصرع 3 حوثيين بينهم قيادي على أيدي القوات المشتركة في الجبلية

الخميس 1 أكتوبر 2020

لقي ثلاثة من مليشيات الحوثي مصرعهم، الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بينهم قيادي ميداني على أيدي القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة تصدت لهجوم نفذه مسلحو مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الجبلية.

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وأضاف، أن عدداً من عناصر الحوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون في المواجهات العنيفة التي خاضتها القوات المشتركة.

وأكد، أن القوات المشتركة نقلت ثلاثة قتلى من عناصر الحوثيين بينهم قيادي ميداني، فيما لا تزال بقية الجثث مرمية في خطوط النار.

وتتولى الخسائر البشرية والمادية لمليشيات الحوثي جراء اختراقها للهدنة الأممية في الحديدة على أيدي القوات المشتركة دون أن تحقق أي تقدم يذكر