شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. 10 آلاف دولار حد أقصى للطلبة الدارسين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أقر البرلمان اللبناني قانونا يسمح للطلبة الدارسين في الخارج بتحويل عشرة آلاف دولار من لبنان بسعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن السعر المتداول وذلك في خطوة تهدف لمساعدة الطلبة المتعثرين في سداد رسوم التعليم في الخارج وسط أزمة اقتصادية عميقة.

وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.

وأدى ذلك إلى مواجهة عدد كبير من الطلبة اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم صعوبات في سداد الرسوم وفي توفير مصروفاتهم اليومية. ولا يزال كثيرون من اللبنانيين يتشككون في إمكانية أن تؤدي البنوك ما عليها حتى في ظل قانون جديد وذلك بعد عام شددت فيه القيود على التحويلات حتى في غياب تشريع خاص بذلك.