شكرا لقرائتكم خبر عن 521 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 وفيات، و521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و881 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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