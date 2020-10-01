"منابر التحريض".. إمام تركي متشدد يدعو أردوغان لاحتلال قبرص

كشف موقع سويدي عن قيام إمام تركي متشدد بالترويج لأجندة السياسة الخارجية العدائية التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان، داعيًا إلى احتلال الجزء الجنوبي من قبرص، بحجة أنه يضم ضريحا دينيا إسلاميا.

وبحسب موقع "نورديك مونيتور"، كتب الإمام التركي المتشدد إحسان شينوجاك تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "البحرية العثمانية وجهت تحية لعمة الرسول، أم حرام، بنيران المدفعية أثناء مرورهم قرب قبرص"، وتابع: "إن قبر هالة سلطان (أم حرام)، التي شاركت في أول حملة بحرية في الإسلام على الإطلاق، واقع في أيدي الاحتلال اليوناني".

وتابع: "دعونا نحيي (هالة سلطان) مجددًا، ونخبرها بأننا قادمون قريبًا"، مشاركًا مقطع فيديو لبحارة أتراك وهم يرددون كلمات "الوطن الأزرق"، التي تشير للاستراتيجية التركية للهيمنة على المناطق البحرية التي تزعم أنها ضمن مياهها الإقليمية في بحار إيجة والمتوسط والأسود ومرمرة.





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وتشير روايات تاريخية إلى أن "أم حرام" هي زوجة الصحابي عبادة بن الصامت، وتوفيت ودفنت بجزيرة قبرص إبان الفتح الإسلامي عام 649 ميلاديا، ويطلق عليها الأتراك اسم "هالة سلطان"، التي تعني بلغتهم "الخالة الجليلة"، بينما بالعربية "الأم الموقرة".

ويقع قبر "أم حرام" في لارنكا، وقد بني عليه "مسجد لارنكا الكبير"، الذي يعرف أيضًا بمسجد أم حرام وتكية هالة سلطان.

وأفاد الموقع السويدي بأن شينوجاك هو إمام متطرف موال لأردوغان، ومؤسس مراكز بحثية في تركيا، كما أنه مقرب من شخصيات وجماعات متشددة تركية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح متحدثًا رئيسيًا بالمؤتمرات والمحاضرات التي ترعاها المجموعات والمؤسسات الموالية للحكومة.

ويعتبر شينوجاك واحدًا من بين العديد من رجال الدين المتشددين يؤيدون السياسات العدائية التركية ضد منتقدي أردوغان وخصومه، كما يبررون عمليات مصادرة الأموال والتعذيب وشتى أشكال سوء المعاملة التي يعاني منها أناس أبرياء تهمتهم أنهم مارسوا حقهم في المعارضة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الذي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016.

وكان رجل الدين التركي قد أصدر فتوى بعد محاولة الانقلاب الفاشل بـ4 أيام، عبر "تويتر"، حث فيها السلطات الأمنية على "قطع رؤوس الخونة".