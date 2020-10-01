صلاة الغائب على روح أمير الكويت بالمسجد الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تنفجع قلوب الكويتيين فقط على رحيل أميرهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بل تجاوز الحزن على أمير الإنسانية ربوع البلاد.

وتخليدا لذكراه ومواقفه، أقام فلسطينيون صلاة الغائب على روح الشيخ صباح الأحمد، في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بحضور جمع من أبناء المدينة المقدسة وعلمائها وعدد من أعضاء وكبار موظفي مجلس الأوقاف الإسلامية.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، أن إقامة الصلاة "هي رسالة تضامن مع أبناء هذا البلد الطيب، وتخليداً لذكرى المرحوم ومواقفه التاريخية، والتي انحاز فيها إلى قضايا أمته وهمومها وعلى رأسها قضية المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى".

وفي البيان الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قال مدير عام دائرة الأوقاف بالقدس الشيخ عزام الخطيب "نعزي أنفسنا وأبناء دولة الكويت العربية الشقيقة في مصابهم الجلل".

Advertisements

وأمس الأول الثلاثاء، توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وفور إعلان الوفاة سارع قادة وزعماء الدول العربية والعالم بإرسال برقيات تعزية ومواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.

وأمس الأربعاء، ووري الثرى في مقبرة الصليبيخات حيث يرقد الأمراء السابقون بالكويت، في مشهد اختنقت فيه الأحرف بالدموع عليه.