روسيا تقترب من عتبة التسعة آلاف حالة اصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا ،اليوم الخميس، 8945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،ليبلغ عدد الاصابات 1185231 إصابة مؤكدة منها 20891 حالة وفاة و200098 حالة نشطة، ما يمثل زيادة بـ2791 حالة نشطة منذ أمس.



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وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا ،أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85..مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.1 بالمائة من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 169 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 177 وفاة في اليوم السابق، وتماثل 5985 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 964242 شخصا.