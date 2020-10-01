تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون السحب قد تكون ركامية شرقا بعد الظهر، يصبح رطبا ليلا وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالا، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني عند 01:41 والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:47 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 09:53 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 16:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:22 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 40 10

دبــي 39 29 50 15

الشارقة 41 27 60 10

عجمان 38 26 65 15

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أم القيوين 39 24 65 15

رأس الخيمة 40 24 75 20

الفجيرة 35 27 70 40

العين 39 27 40 10

ليوا 44 26 50 10

الرويس 42 25 60 15

السلع 42 24 65 15

دلما 39 31 40 10

طنب الكبرى 36 30 75 35

طنب الصغرى 36 30 75 35

أبو موسى 36 30 75 35