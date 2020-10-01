سلطات تركيا تعتقل 19 شخصاً بينهم نائبان كرديان بزعم الارتباط بالإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

أنقرة - الخليج 365

يواصل نظام أردوغان ممارسة القمع ضد معارضيه والأكراد.



حيث اعتقلت السلطات التركية، الخميس، 19 شخصا بينهم نائبان كرديان لرئيسي بلدية في إقليم قارص بشمال شرق البلاد، بزعم الارتباط بالإرهاب.

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وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إن "من بين المعتقلين قادة محليين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأعضاء في مجالس بلدية بالإقليم".

وأضافت أن "السلطات اعتقلت مشتبها بهم بسبب عزمهم على مساعدة أعضاء حزب العمال الكردستاني وحضروا اجتماعات وعملوا وفقا لأوامرهم".

وكانت السلطات قد اعتقلت الأسبوع الماضي رئيس بلدية إقليم قارص المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي وعشرات آخرين بسبب احتجاجات في عام 2014 اعتراضا على عدوان نظام رجب طيب أردوغان على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.

وتتهم حكومة أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني مما أدى لمحاكمة الآلاف من أعضائه وبعض قادته، في حين ينفي الحزب وجود هذه الصلات