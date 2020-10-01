شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد: ستظل الكويت شامخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الكويت الشقيقة ستظل شامخة بقيادة الشيخ نواف الأحمد الصباح.



وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله الوالد الشيخ صباح الأحمد الصباح أحد قامات العرب الكبار الذي ستبقى ذكراه خالدة عبر الأجيال.. ستظل الكويت شامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح».

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