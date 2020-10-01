شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 492 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 492 إصابة جديدة للمرة الأولى منذ أشهر في المملكة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت أن حالات التعافي بلغت 592 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة.

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