محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الثانية لتطوير مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس أعمال المرحلة الثانية للتطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط، بعد إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم.

وتفقد المحافظ، الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي وكذلك الأعمال الجارية بالطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.

وقال المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، والمحافظة توليه اهتمامًا كبيرًا، وتضع كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتابع المحافظ، مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية دير جبل الطير، والذي يجرى على مرحلتين بإجمالي تكلفة 120 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولى شبكات الرفع والانحدار بالقرية والمرحلة الثانية تشمل إنشاء محطة معالجة للمياه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 7500 متر مكعب يوميًا.