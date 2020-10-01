طلاب محتجون في اليونان يشتبكون مع الشرطة في أثينا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ):
ألقى الطلاب اليونانيون المشاركون في مظاهرات للمطالبة بأوضاع أفضل في الجامعات اليوم الخميس قنابل حارقة على شرطة أثينا، وتلقوا في المقابل وابلا من الغاز المسيل للدموع.
وشارك مئات الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في مسيرة اليوم من جامعة أثينا إلى البرلمان الوطني، وهو ما عرقل حركة المرور في المدينة المزدحمة بالفعل.
وطالب المتظاهرون بتمويل إضافي للمعلمين وعمال النظافة في المدارس العامة لخفض عدد الطلاب الذين يرتادون الفصول وتعزيز نظافة عامة أفضل خلال جائحة فيروس كورونا.
ودعمت نقابات المعلمين مطالب الطلاب بإضراب لمدة ثلاث ساعات.
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