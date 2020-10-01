ضبط مسئول مخبز استولى على نصف مليون جنيه من أموال دعم الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بمدينة السلام (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ (574857 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء. كما ضبطت شرطة التموين مالك مخبز بلدي بالحامول (بمحافظة كفر الشيخ)، بحوزته (4,5 طن دقيق بلدي مدعم) قام بتجميعها بدون وجه حق تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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