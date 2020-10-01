مباحث التهرب الضريبي تواصل حملاتها لمكافحة الجرائم المتنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم توجيه حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط أحد الأشخاص، حال قيادته سيارة مُحملة بـ (996 زجاجة مشروبات متنوعة) وبحوزته (2) فاتورة مصطنعة منسوب صدورها لإحدى الشركات ولا تحمل العلامات الدالة على سداد ضريبة القيمة المضافة وبدون تصريح لنقل تلك المشروبات بقصد توزيعها على المحال التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما ضبطت الحملات (5) محال تجارية بدائرة قسمي شرطة سيدي جابر والمنتزه بالإسكندرية، عُثر بداخلهم على كميات كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، قُدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة قرابة (100 آلف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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