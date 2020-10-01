عقر 26 شخصًا.. القضاء على كلب مسعور هاجم الأهالي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة بقرية الرزيقات، للقضاء على الكلاب الضالة، عقب هجمات متكررة لكلب مسعور على المواطنين، أسفرت عن عقر العشرات.

وقال الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إن المديرية تخلصت رفقة ضباط مركز الشرطة ومسئولي الوحدة المحلية بأرمنت من الكلب المسعور، وشنت حملة للتخلص من الكلاب الضالة بالقرية.

فيما قال الدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفى أرمنت التخصصي، إن المستشفى عالج خلال اليومين الماضيين 26 شخصًا عقرهم الكلب المسعور، مشيرًا إلى أن المصابين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج وعادوا إلى منازلهم.