محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة بقرية الرزيقات، للقضاء على الكلاب الضالة، عقب هجمات متكررة لكلب مسعور على المواطنين، أسفرت عن عقر العشرات.
وقال الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إن المديرية تخلصت رفقة ضباط مركز الشرطة ومسئولي الوحدة المحلية بأرمنت من الكلب المسعور، وشنت حملة للتخلص من الكلاب الضالة بالقرية.
فيما قال الدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفى أرمنت التخصصي، إن المستشفى عالج خلال اليومين الماضيين 26 شخصًا عقرهم الكلب المسعور، مشيرًا إلى أن المصابين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج وعادوا إلى منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عقر 26 شخصًا.. القضاء على كلب مسعور هاجم الأهالي في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.