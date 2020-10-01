وصف خطوتهم بـ”الشعبوية”.. الفنان مسعود بوحسين: من تخلى عن الدعم ارتكب خطأ مهنيا

رد الفنان مسعود بوحسين على خطوة زملائه، الذين أعلنوا تخليهم عن حصتهم في دعم وزارة الثقافة، معتبرا أنهم بذلك يقترفون خطأ مهنيا، ووصف خطوتهم بـ”الشعبوية”.

وتسببت الضجة، التي خلقتها لائحة الفنانين المستفدين من الدعم العمومي، في غضب شعبي، ما دفع الفنانين نعمان لحلو، وسعيد موسكير، إلى إعلان تخليهما عن حصتيهما من الدعم.

بوحسين، الذي يشغل منصب رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، قال في تدوينة فايسبوكية، نشرها في الساعات الأخيرة من يوم أمس الأربعاء: “الناس اللي وقعو عقود قبلية مع طاقم العمل وسمحو فالدعم يرتكبون خطأ مهنيا، اسمه قانونيا “تضييع فرصة'” في حق مشروع آخر لم يحصل على الدعم وفي حق فريق عملهم”.

واعتبر بوحسين أن خطوة التخلي عن دعم الوزارة، فعل شعبوي، حيث ختم تدوينته بعبارة “الشعبوية تنتعش”.

يذكر أن الفنان نعمان لحلو طالب وزارة الثقافة بتحويل حصته من الدعم، البالغة قيمتها 16 مليون سنتيم، إلى صندوق كورونا، في حين ناشد سعيد موسكير الوزارة تخصيص حصته، البالغة قيمتها 11 مليون سنتيم، لإنشاء مرافق حيوية في المناطق المتضررة من الجائحة.