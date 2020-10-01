إقليم شفشاون.. حالة اختفاء جديد لقاصرتين خرجتا من منزلهما في منطقة الجبهة ولم تعودا

لم تعد الطفلتان “ندى. أ” 14 سنة، و”خولة. م” 15 سنة، إلى منزلهما، الموجود في حي لوطا في منطقة الجبهة، التابعة لإقليم شفشاون، منذ خروجهما منه، أول أمس الثلاثاء.

وكشف عبد اللطيف مشعل، خال الطفلة ندى المختفية لـ”اليوم 24” أن ابنة أخته، التي تعيش معه، رافقت صديقتها، وجارتها، خولة، حوالي الساعة التاسعة صباحا، وتوجهتا إلى المدرسة، إلا أنهما لم تعودا إلى حدود هذه اللحظات.

وأضاف المتحدث نفسه أنه بعد مرور 24 ساعة على الاختفاء، أخطرت الأسرتان مصالح الدرك الملكي، وشرعتا في البحث عنهما عند العائلة، والجيران، وكذا الأصدقاء، لكن من دون جدوى.

وأكد خال ندى أن الطفلتين المختفيتين لا تعانيان من أي مرض نفسي، وناشد المواطنين، وكل من سبق له أن شاهدهما، أو علم بمكان وجودهما الاتصال على الرقم التالي:

0615351893