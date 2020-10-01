فضيحة..مواطن يفاجئ باستبدال جثة والده في مصحة في البيضاء-فيديو

علم “اليوم 24” أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا بشأن شريط فيديو، انتشر بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، يوثق لحالة من الهلع، والغضب تملكت شخصا لم يجد جثة والده في إحدى المصحات الموجودة في درب غلف في الدارالبيضاء.

وأكد الشخص المذكور، في مقطع الفيديو المتداول، أنه فوجئ باتصال من طرف المصحة، أخبرته فيه بوفاة والده، مبرزا أنه استغرب وفاة والده المفاجئة، لاسيما بعد تحسن وضعيته الصحية، مشيرا إلى أنه يعاني داء “البروستات”.

وعبر المتحدث نفسه عن صدمته حينما لم يجد جثة والده داخل المصحة قصد دفنه، مشددا على أنه وجد جثة لشخص آخر غير والده.

وأورد الشخص المذكور بانفعال، وحزن، بحسب الشريط المتداول دائما، أن جثة والده استبدلت بجثة رجل آخر، وأعطيت لأشخاص آخرين.

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وتساءل المصدر نفسه، كيف يعقل أن تستبدل المصحة جثة والده برجل آخر؟. وقال: “جثة والدي عطاوها لناس آخرين..ودبا راه مدفون”.

وأثار الشريط الفيديو موجة غضب من طرف المواطنين، الذين عبروا عن استنكارهم عبر تدوينات على الفضاء الأزرق، مطالبين الجهات الوصية بفتح تحقيق في الموضوع.

وحاول “اليوم 24” التواصل مع إدارة المصحة المذكورة، إلا أنها لا تجيب، بينما أكدت وزارة الصحة أنها فتحت تحقيقا حول الموضوع.