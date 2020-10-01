شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تتابع تنفيذ التوجيه السامي بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الهيئة تتابع تنفيذ التوجيه السامي لشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت - تغمده الله بواسع رحمته – عقب صلاة العصر اليوم الخميس.

وبين أن الهيئة عممت على جميع أئمة المساجد بتنفيذ هذا التوجيه في الموعد المحدد ودعوة المصلين للمشاركة فيها، والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

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