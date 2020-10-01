شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتي وفاة و494 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى612.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل494 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 105 آلاف و 676. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 139 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 508 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 97 ألفا و197.

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