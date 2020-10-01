"الخليج": العالم في خطر حقيقي وفيروس «كورونا» يتوحش أكثر

الخميس 1 أكتوبر 2020

قالت صحيفة إماراتية، لم يعد الأمر يحتاج إلى تهاون واستهتار وعدم اهتمام. العالم في خطر حقيقي، وفيروس «كورونا» يتوحش أكثر في موجته الثانية التي تضرب العالم الآن بلا هوادة، حيث تتضاعف أعداد المصابين والضحايا بشكل غير متوقع، خصوصاً أن اللقاحات التي هي في طور الأبحاث والتجارب لم تثبت فاعليتها بعد كي تصير متاحة لمليارات الناس في مختلف أنحاء العالم.



وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وصف الوضع ب«المرعب»، وأن وفاة أكثر من مليون شخص «رقم صادم للعقل»، وحذر من أنه «لا نهاية في الأفق لانتشار الفيروس، وفقدان الوظائف، وتعطل التعليم، والاضطراب في حياتنا».

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وأضافت أنه وفقاً لإحصائية نشرتها وكالة «رويترز»، فإن الوفيات في مختلف أنحاء العالم تجاوزت حاجز المليون، وتصدرت القائمة الولايات المتحدة والبرازيل والهند. ووفقاً لإحصاءات الوكالة يموت أكثر من 5400 شخص حول العالم كل 24 ساعة، وهذا يعادل وفاة نحو 226 شخصاً في الساعة.

وأكدت ضرورة التعامل مع هذا الوباء بوعي من خلال الالتزام بالشروط الصحية الواجبة لاتقاء الخطر، واتخاذ ما يلزم من الاحتياطات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واتباع تدابير النظافة الصحية الشخصية، وعدم الاستهتار، ومضاعفة الجهود لاكتشاف المزيد من الحالات المصابة، وإجراء المزيد من الاختبارات، وتتبع المخالطين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية، وهذه مسؤولية المجتمع والحكومات.

وقالت في ختام افتتاحيتها على المجتمعات التحلي باليقظة دائماً، فعاصفة الوباء مستمرة، وتهدد الملايين، خصوصاً أن العالم بدأ يخرج من حالة الحصار المنزلي، ويفتح أبوابه للحياة، ما يستدعي المزيد من الحذر والحيطة.