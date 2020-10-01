صحيفة: دبي لا تهدأ ولا تستكين أمام تحديات العصر ومتطلبات التطور

الخميس 1 أكتوبر 2020

قالت صحيفة خليجية، قصص نجاح ملهمة تواصل دبي صناعتها في الميادين كافة، بما عززته من ريادة اقتصادية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي لا تدّخر وقتاً ولا جهوداً في سبيل استمرار مسيرة التنمية المتعاظمة في الإمارة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وتعظيم مكانتها أرضاً للأحلام والفرص، وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار والابتكار.



ولفتت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس إلى أنه وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن اقتصاد الإمارات الرقمي في نمو، وسيكون جزءاً من صادراتها للمنطقة والعالم، مباركاً سموه إدراج أول شركة تقنية إماراتية وعربية في بورصة نيويورك بقيمة سوقية أكثر من مليار دولار، وهي شركة «يلا»، التي تعد أحدث شركة مليارية تنطلق إلى العالمية من دبي، بعد سلسلة من استحواذات وتأسيس شركات، غالبيتها تعمل في مجال التقنية.. وهذا النجاح الجديد في دبي يرتبط برؤية سموه الذي كان يستشرف مستقبل الإمارة المشرق قبل 20 عاماً، بأن تصبح مقراً أثيراً للشركات المليارية الجديدة.

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وتابعت غني عن القول إن نجاحات دبي لا تنحصر في جانب واحد، بل تتناغم مع بعضها لتشكّل سلسلة متآلفة، ومما لا شك فيه أن الاقتصاد القوي هو الأساس في نجاح الخطط التنموية على جميع المستويات؛ لذا كان من الطبيعي أن يكون التخطيط المتواصل -وفق توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة، وبجهود الفريق الواحد- هو البوصلة التي تتحقق من خلالها الأهداف المرسومة.

وأكدت "البيان" في الختام أن دبي لا تهدأ ولا تستكين أمام تحديات العصر ومتطلبات التطور، فهي قررت صعود القمم، ولا ترى نفسها إلا في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، لتكون النموذج الذي يُحتذى به في اعتماد نهج الفكرة الرائدة المقرونة بالفعل والتطبيق