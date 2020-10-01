الخميس 1 أكتوبر 2020

كتبت صحيفة خليجية، متعهداً برفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها واستقرارها وضمان كرامة ورفاهية شعبها، ومؤكداً استمرار النهج الديمقراطي لدولة القانون والمؤسسات، وداعياً إلى وحدة الصف لمواجهة التحديات، أطلق أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إشارة العهد الجديد، مكملاً طريق أمير الإنسانية الراحل، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس

صحيفة: الكويت ستظل كعهدها دائماً رمزاً للوفاق والخير والقيم السامية

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، إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أكد في تهنئته، خير خلف لخير سلف، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على المضي قدماً في تمتين وتعزيز التعاون، ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، والتمنيات الصادقة بالتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة التقدم والنماء والتطور.

وتابعت دعوات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بالتوفيق والسداد للشيخ نواف الأحمد، أكدت دعم القيادة الجديدة، والشعب الكويتي، لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والعز والاستقرار والأمان، وشددت على أن الكويت ستظل كعهدها دائماً رمزاً للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها :" رحم الله الفقيد الشيخ صباح الأحمد، أمير الإنسانية، وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته. ووفق سبحانه وتعالى الشيخ نواف الأحمد لإكمال مسيرة دولة العطاء والخير".