- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا إلى 604 آلاف و31 حالة والان مع التفاصيل
الخميس 1 أكتوبر 2020
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 604 آلاف و31 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 31986 حالة. في حين تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، 98632 مصاباً حتى الآن.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا إلى 604 آلاف و31 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.