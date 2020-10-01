ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا إلى 604 آلاف و31 حالة

الخميس 1 أكتوبر 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 604 آلاف و31 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 31986 حالة. في حين تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، 98632 مصاباً حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعاً.