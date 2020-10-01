- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تجدد رفضها خطط توزيع اللاجئين في اوروبا والان مع التفاصيل
الخميس 1 أكتوبر 2020
جددت وزیرة الدولة النمساویة للشؤون الاوروبیة كارولین إدستادلر رفضھا تطبیق خطط توزیع اللاجئین في أوروبا.
وقال في مقابلة نقلت وكالة الصحافة النمساویة الیوم مقتطفات منھا "ماذا یحدث للاجئین عندما لا تتم عملیات اعادتھم إلى اوطانھم الاصلیة فھذا الحق في البقاء لا یمكن إجبار الدول على تطبیقه ومنع ترحیل ھولاء الوافدین".
وحول موقف النمسا من اللاجئین قالت الوزیرة "لا نرید توزیع اللاجئین في أوروبا ھذا ھو خطنا الأحمر ،كما أننا لا نرید ان یحصل ذلك عبر الابواب الخلفیة".
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تجدد رفضها خطط توزيع اللاجئين في اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.