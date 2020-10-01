شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تمدد إغلاق حدودها حتى الأول من نوفمبر القادم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أعلنت سلطة الهجرة الكولومبية ،اليوم الخميس ، تمدد إغلاق الحدود البرية والبحرية والنهرية حتى الأول من نوفمبر القادم وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وذكرت سلطة الهجرة أن إغلاق الحدود لا يمتد للحالات الطارئة والتجارة وحالات القوة القهرية وعودة الأجانب. وأعلنت كولومبيا عن تسجيل أكثر من 820 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهو خامس أعلى رقم في العالم ،وسجلت أكثر من 25 ألفا و800 حالة وفاة.

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