شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عام في مدريد لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت السلطات في مدريد فرض إجراءات عزل عام في الأيام المقبلة بعد أن وافقت رئيسة المنطقة اليوم الخميس على مضض على الانصياع لأمر الحكومة المركزية بحظر التنقلات غير الضرورية في العاصمة الإسبانية التي تشهد أسوأ تفش لكوفيد-19 في أوروبا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن معدل الإصابة بالمرض في منطقة مدريد هو 859 حالة لكل مئة ألف بعد أن عادت حالات العدوى للزيادة في إسبانيا التي كانت من أكثر الدول تضررا بالموجة الأولى من الجائحة.

وقررت الحكومة الإسبانية، التي تقدر أن معدل الإصابات في مدريد هو 735 لكل مئة ألف، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء فرض عزل عام جديد على المدينة التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.