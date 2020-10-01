شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يتخطى 34 مليون إصابة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم اليوم الخميس إلى 34 مليون حالة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية. وأظهرت البيانات أن إجمالي حالات الاصابة في أنحاء العالم بلغ 34 مليونا و 10 آلاف و 539 حالة . وبلغ عدد الوفيات بالفيروس مليونا و 14 ألفا و 958 حالة.

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