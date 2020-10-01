شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 494 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكويت تسجيل 494 إصابة جديدة بفيورس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 105676 حالة في حين سَجَّلتْ وفاتينِ إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع الوَفَيَات المسجلة حتى اليوم 612 وفاة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7867 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 97197 حالة.

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