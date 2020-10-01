شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق المدارس في بنجلادش لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم، م. أبو الخير، إنه من المقرر أن تظل جميع المدارس مغلقة حتى 31 مأكتوبر بسبب الوباء.
وكانت الحكومة أعلنت غلق المدارس، بالاضافة إلى فرض إجراءات إغلاق على مستوى البلاد، لدى اكتشاف أولى حالات الإصابة بالفيروس في مطلع مارس الماضي، بهدف إبطاء انتشار الفيروس المستجد.
وسمحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا بإعادة عمل الشركات والمكاتب في الأول من يونيو، حيث رفعت القيود المفروضة على مستوى البلاد.
ولكنها مددت إغلاق المدارس على مراحل حتى الثالث من تشرين أول/ أكتوبر وعلقت جميع الامتحانات العامة.
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